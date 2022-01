Sports : foot, L1, nouvelle défaite de Caen, 3 à 0 face à Sochaux... les caennais sont 18ème ... L2 : Le Mans affronte ce lundi soir le leadeur Tours... Laval fait un nul 0 partout face à Istres... Cf

Foot ?Ligue 1

Caen a concédé hier soir, à domicile contre

Sochaux une nouvelle cuisante défaite 3 à 0? c?est la 5e défaite consécutive en championnat pour les caennais qui s?enfoncent encore un peu plus au classement, 18e avec 14 pts? les malherbistes qui avaient si bien débutés leur saison, sont désormais, à neuf matches sans victoire et six défaites !



Ligue 2

Le Mans, affronte ce soir, le leader, Tours, en match de clôture de la 16ème journée?.Les Manceaux sont 4ème?



Laval à fait un nul 0 partout face à Istres? les mayennais restent invaincus sur leur pelouse et conservent leur 11ème place?.





Cfa2

Les Alençonnais se sont imposés à Lannion 3 à 1 ... les ornais sont 6ème ...



DH

Flers fait un nul 1 partout face à Deauville? un nul qui permet aux flériens de se hisser en tête du classement !

Vire bat Ifs 2 à 1 .. Vire est 3ème !



Basket

ProA

Le Mans s?incline 76 à 79 face à Nancy?. Le Msb enchaîne une 4ème défaite en championnat sur son parquet, où il n?a toujours pas gagné cette saison ?..





Nationale3

Laval bat Lisieux 109 à 80? Lisieux est 4ème !



Prénationale

Alençon a battu Caen 78 à 54... les ornais sont second à 3 points du leader Bayeux !



Rugby

Federale 3

L?Aigle s?incline 15 à 17 face à Angoulême... les aiglons conservent leur seconde place au classement.....

