L'Agenda en Normandie : vendredi 27 janvier

MANCHE

Quel est le rapport entre les cordes et les galettes ? Joue-t-on du violon avec une galette ? Doit-on frotter la galette avec un archet pour la faire chanter ? Ou alors peut-être se sert-on des cordes pour la découper ? En fait, les élèves de violon, alto et violoncelle des Pieux vous invitent à déguster la galette des rois après leur concert, où c'est en musique qu'ils vont vous donner l'eau à la bouche ce vendredi dès 20h à l'Auditorium des Pieux.

Jean-Pierre Yvon, natif de Cherbourg, décide de créer en 1986 sa propre marque de parapluies. Le véritable Cherbourg est devenu en quelques décennies une référence incontournable sur le marché du luxe en matière de parapluie, une marque exportée dans le monde entier qui démontre l'excellence du savoir-faire français. Découvrez les secrets de fabrication du "Véritable Cherbourg" à travers une visite guidée de la manufacture samedi dès 16h quai Alexandre III.

CALVADOS

Ce samedi soir retrouvez les Virevoltés d'hiver à la rue des Halles à Vire Normandie. 1 soirée et 3 concert pour cette édition 2017, Catfish : Amandine Guinchard au chant, percussions, basse, clavier. Damien FELIX aux guitares, chant, harmonica, percussions, clavier. Ils viennent présenter leur deuxième album « DOHY? » sorti en octobre. Retrouvez MIËT le One woman rock band! Black Cows, un groupe local en première partie.

Tous les samedis soir, le Casino vous invite à un moment détente en musique autour d'un verre. Ce weekend, c'est le groupe Scoop qui vous divertira avec sa sélection de reprises de standards pop rock et chansons actuelles. L'entrée est gratuite de 22h jusqu'à 2h du matin. Plus d'infos sur casinocabourg.com.

ORNE

Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons, une trentaine d'albums et une vingtaine de disques d'or Frank Michael enchaîne les succès ! Depuis plus de 30 ans, le chanteur romantique passe à travers les époques et marque chacune d'elle par ses hits, devenus incontournables : Dites-lui que je l'aime , Toutes les femmes sont belles, Le petit café du grand amour, La force des femmes ... retrouvez-le au Carré du Perche à Mortagne au Perche cet après midi dès 16h.

Ce soir dès 20h30, retrouvez le Patrick Durand Trio au Réveillon Jazz Café à quelques kilomètres de Mortagne au Perche. Une soirée swing jazz et standards avec Patrick Durand au piano, Gilles Secaz à la guitare et Philippe Leblond à la batterie. Comptez entre 10 et 25 euros l'entrée, plus d'infos au 02 33 25 04 67.