Visages de Laura est une pièce de la rouennaise Esther Gouarné qui propose une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux et sur le poids du regard de l'autre: "Une fable intemporelle sur la quête identitaire" selon Esther. Elle met en scène Laura, une adolescente qui poste ses chorégraphies en ligne en quête de reconnaissance. Lorsque l'une de ses vidéos entraîne moqueries et harcèlement, dévalorisée et ébranlée, Laura fuit le monde réel, s'isole et se construit un avatar, Linda. "Cela lui permet de construire une meilleure image d'elle-même, de ne plus avoir peur du jugement ou du regard des autres". Esther se met en scène dans le rôle de Laura au côté de sa coéquipière Paule Lainé: "Notre ressemblance physique est un atout pour ce spectacle puisqu'elle incarne mon alter ego, l'avatar de Laura."

Pratique. Vendredi 27 janvier à 20h. Avant-Scène à Grand-Couronne. Tarifs 4,5 à 7,5€. Tél. 02 35 11 53 55

