La Chambre des Métiers de l'One fait ses cartons !

« Les artisans déménagent » !

La chambre de métiers de l?Orne quitte ses locaux exigus de la Rue du Jeudi, près de la Poste d?Alençon ? pour s?installer dans l?immeuble du Crédit Agricole, boulevard du 1er chasseur, près du lycée Alain.

?et à cause de ce déménagement, la Chambre de métiers sera fermée ce jeudi et vendredi ? réouverture lundi après-midi, dans ses nouveaux locaux.

