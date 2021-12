Alençon. Harcèlement moral à la CCI d'Alençon: l'ancien directeur relaxé

Cette affaire de harcèlement moral avait à l'époque fait grand bruit. Le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne) a prononcé la relaxe de Philippe Bonniol, l'ancien directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon. L'audience avait duré neuf heures, le 1er décembre 2016.

L'ex-directeur était poursuivi pour harcèlement moral entre 2004 et 2008 par une ancienne cadre de la CCI et par le mari de Brigitte Poidevin, une salariée de cette Chambre de Commerce et d'Industrie, qui avait mis fin à ses jours le 6 janvier 2008.

Pas assez d'éléments

Ce suicide avait été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie: comme un accident du travail, dû à une faute inexcusable de la CCI. Mais le tribunal a prononcé la relaxe de l'ancien directeur. Lors du procès, le procureur avait requis cette relaxe. Selon lui, il n'y avait pas assez d'éléments précis, dans ce dossier.

Dans cette affaire, l'an dernier, un syndicaliste avait été condamné à verser 2000 euros de dommages et intérêts à l'ex-directeur, pour diffamation.