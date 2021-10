Un temps estival et chaud ... soleil et T° jusqu'à 22 / 23° ce mercredi après midi

Météo France relevait ce mercredi matin, 3°3 à Flers, 5°2 à L?Aigle et à Alençon, 6°4 à Argentan, 10°0 à Mortagne.

Les bancs de brume matinale font vite place à un temps sec et chaud sous un ciel passagèrement voilé. Le soleil devient estival et les températures culminent entre 21 et 23 degrés cet après-midi, on approchera des records de saison. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine.....Le vent faible est orienté au sud-est.

