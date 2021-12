Vos sorties club ce samedi 21 janvier en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye c'est le Manix Party Tour by Arno Skali, Dj d'or 2012 et double Dj de diamant 2013 et 2016.

Les Princes de l'amour sont au Koncept à Lessay. Retrouvez Benoît et Lili en séance photos et dédicaces.

A l'Agrion au Moulin de Ver on fête les anniversaires du mois de janvier avec jusqu'à 6 entrées offertes avant 1h du matin.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est soirée émoticones, une première.

CALVADOS

Ils ont bercé et envoûté notre enfance par leurs contes merveilleux, c'est le moment de leur rendre hommage pendant le temp d'une soirée. La bande à Mickey version trash débarque au Palais à Caen.

ORNE

Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, c'est dance party comme tous les samedi dès 21h30.