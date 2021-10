Cyclisme : circuit Sarthe Pays de la Loire : arrivée de la 3ème étape à Pré en Pail (53)...Foot, 8ème de finale de la coupe de Basse-Normandie Flers bat Avranches 3 à 2...Orbec sort Argentan 4 à 1...A

Sous le soleil, à Pré en Pail, l?arrivée ce jeudi après midi, de la 3ème étape du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire ....Départ d?Angers en matinée .... pour un périple de 181 kms... le peloton entamera l?ascension une première fois du Mont des Avaloirs aux alentours de 14h10, avant de parcourir 5 fois le circuit final, véritable « juge de paix » de la course. Arrivée d?étape vers 15h30, à Pré en Pail.

Mercredi, l'italien Daniele Bennati a remporté le contre-la-montre individuel à Angers et conforté sa place de leader au général, où l?alençonnais Anthony Geslin est 32ème.... le flérien Romain Hardy est 72ème !



Football : les 8ème de finale de la Coupe de Basse-Normandie

Orbec a sorti Argentan 4 à 1....et Flers bat Avranches 3 à 2...Alençon gagne 2 à 0 face à Ducey



Tennis : les papys font de la résistance !

La finale du championnat de France Inter ligue par équipe « Sénior + » , ce jeudi, à Bagnoles de l?Orne : avec les 8 meilleures équipes françaises masculines et féminines des ? 65/75 ans !

