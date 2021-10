Frénéhard et Michaux près de L'Aigle : la direction convoque les délégués du personnel

Débrayage des équipes du matin et de l?après midi mercredi, chez Frénéhard et Michaux près de l?Aigle... les salariés réclament 200 euros, faute de prime d?intéressement et de participation aux bénéfices cette année..... La direction affirme que le contrat d?intérêt se déclenche à partir d?un certain seuil de résultat qui n?a pas été atteint par l?entreprise... et estime suffisante la hausse des salaires jusqu?à 2 % négociée cette année....la direction a convoqué ce jeudi matin, les délégués du personnel....

