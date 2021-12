Israël/Palestine: les frontières de 1967, "base" de résolution du conflit

"Il est bon de rappeler la base et, la base, ce sont les frontières de 1967 et les grandes résolutions des Nations Unies", a déclaré M. Ayrault, se référant aux textes appelant Israël à se retirer des territoires occupés après la guerre des Six jours en 1967.

