Concert exceptionnel : Catherine Ringer à la Luciole à Alençon le mercredi 18 mai !

Catherine Ringer sera en concert à la Luciole à Alençon le mercredi 18 mai.

En avant-première de la sortie officielle de son tout nouvel album « Ring N? Roll », le 2 mai, et tout juste après le festival du Printemps de Bourges, Catherine Ringer, a donc choisi de présenter son premier album solo au travers de quelques dates seulement, dont une à La Luciole à Alençon.



Quatre ans après la disparition de Fred Chichin, cette grande dame de la chanson française à l?esprit libre et non conventionnel revient à la scène accompagnée par leur propre fils, entourée d?un tout jeune groupe aux fraîches allures d?un rock bien trempé. Unique et d?une rare intensité, l?esprit des Rita Mitsouko revit à nouveau et Catherin Ringer s?affirme plus que jamais avec une classe et un charisme qui n?a d?égal que sa générosité et son immense talent. Avec son timbre de voix identifiable entre tous et sa personnalité atypique, oh combien régénérante, Catherine Ringer, nous rappelle combien, depuis tout ce temps, elle nous manquait tout simplement.



A noter qu'une période prioritaire sera réservée aux abonnés du vendredi 8 au 15 avril 2011 inclus, sur place, à La luciole, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ainsi que les samedis de concert de 14h à 18h30, ou par téléphone au 02 33 26 53 72 avec paiement par CB sécurisé et sans frais de location.

Et qu'à partir du lundi 18 avril 2011 toutes les places seront disponibles à la vente pour toutes et tous, sans abonnement, y compris par Internet 24h/24 www.laluciole.org

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire