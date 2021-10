Circuit cycliste Sarthe / Pays de la Loire : Angers/Pré en Pail : Anthony fait coup double, il remporte l'étape du jour et endosse le maillot jaune

C?était la foule des grands jour à Pré en Pail ce jeudi arpès midi... inondé de soleil pour accueillir la 4ème étape du circuit cycliste Sarthe / Pays de la Loire, longue de 181 kms depuis Angers... c?est Anthony Roux (FDJ) qui a franchi le premier la ligne d?arrivée....suivi par un trio de français Biel Kadri (AG2R La Mondiale), Pierrick Fedrigo (FDJ) et Thomas Voeckler (Europcar).

Nos régionaux, le flerien Romain Hardy fini 14ème... l?alençonnais, Anthony Geslin, termine 27ème...

Anthony Roux, qui fait aussi coup double, il remporte l?étape du jour et endosse également le maillot jaune....



Demain ultime parcours de cette édition 2011 de cette course : 166km, entre l?Abbaye de l?Epau au Mans, et Bonnétable.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire