une belle journée avec du soleil, dans un ciel ponctué de quelques cumulus de beau temps... baisse des T° il ne fera pas plus de 14° au meilleur de la journée...

Météo France à relevé ce matin : 5°4 à Flers, , 6° à L?Aigle et à Argentan... , 6°2 à Mortagne au perche et 7°4 à Alençon



Après sa petite escapade d'hier après-midi, le soleil est déjà de retour aujourd'hui. Après un peu de grisaille passagère en tout début de matinée, il est plutôt pâle ce matin à cause d'une voile nuageux. Il brillera plus franchement cet après-midi : le ciel est simplement ponctué de petits cumulus de beau temps. Avec un vent parfois modéré et désagréable de secteur nord, les températures accusent une baisse sensible ; les maximales ne dépassent pas 11 à 13 degrés, des températures qui, après avoir atteint des records , ne seront au final, à peine de saison.

