Course cycliste Paris-Camembert : Mantes / Vimoutiers, 72ème édition, 104 coureurs

Sous le soleil, il y aura un public nombreux, ce mardi après midi, à Vimoutiers, ligne d?arrivée de la 72ème édition de la classique cycliste Paris-Camembert... 4ème manche de la coupe de France, 104 coureurs au départ, dont Voeckler, Charteau, Champion, Hardy, Frédigo, Casar ou Médérel... 13 équipes... ?départ fictif à Mantes, à 11h05 ?

?départ réel à Longnes à 11h30, pour 200kms : la première moitié du parcours sera relativement plate... il faudra de bonnes jambes pour la seconde moitié, en boucle, autour de Vimoutiers, avec les côtes de Canapville, Roiville, La Hunière, Le Moulin Neuf ? et le terrible « Mur des Champeaux ».

Arrivée prévue vers 16h, avec Normandie FM présente sur la course et dans la caravane publicitaire.

