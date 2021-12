Spotify recrute : le site de streaming veut embaucher Barack Obama comme "Président des Playlists".

Spotify a publié il y a quelques jours sur son site internet une annonce de recrutement qui, à première vue, ressemble à toutes les autres... Mais qui s'avère être (avec beaucoup d'humour), une invitation pour Barack Obama.



C'est par un tweet, que Daniel Ek, le directeur et fondateur de Spotify, a publié une offre d'emploi. Une offre au profil très précis, qui n'est pas forcement celui de monsieur tout le monde.





Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO