Rouen. Les étudiants normands à l'assaut du 2e championnat de France de football universitaire

Les étudiants amoureux de sports attendent la nouvelle depuis près d'un an. Le championnat de France de football à cinq universitaire est de retour pour une deuxième édition et fera escale à Rouen jeudi 26 janvier 2017. Les différentes écoles ont jusqu'au samedi 21 janvier 2017 pour inscrire leurs équipes sur le site Internet RMCsport.fr, la radio étant organisatrice de l'événement aux côtés de la Fédération de sport universitaire et des salles Soccer Park et du Five.

Un ticket pour la finale nationale

Deux catégories distinctes sont représentées : les universités d'un côté, et les écoles de l'autre. L'année dernière, c'est l'Université de Rouen et l'Insa qui l'avait emporté.

Les équipes constituées de cinq joueurs licenciés à la Fédération française de sport universitaire s'affronteront à partir de 14h sur les terrains du Soccer Park de Rouen. Les gagnants se qualifieront pour une grande finale nationale, qui aura lieu le samedi 27 mai 2017 à Paris.

A LIRE AUSSI.

40 profs Chinois à Rouen : quand l'Empire du Milieu fait du made in Normandie

JO-2024: premier grand oral pour Paris