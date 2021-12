Louviers (Sud). Près de Rouen, S'cool bus organise le ramassage scolaire en bus à pédales

Nous les avions laissés au statut d'association, dans les rues de Rouen. En ce début d'année 2017, les choses ont bien changé pour S'cool bus. Le projet de ramassage scolaire sportif et écologique en minibus à pédales est toujours le même, mais il s'est exporté. Vincent Guézou, Édouard Fosse et Amaury Piquiot ont vendu leur concept à la Communauté d'agglomération Seine-Eure (Case) et assurent depuis janvier 2017 le ramassage scolaire de l'école Anatole-France, à Louviers (Eure). Désormais sous le statut d'entreprise, les trois jeunes hommes peuvent désormais se verser un SMIC chaque mois.

170 000 € sur deux ans

"Le budget de ce projet se monte à 170 000 € pour deux ans, décrit Maud Le Soudeer, chargée de communication auprès de la Case. Cela répond à une demande des parents qui voulaient de nouvelles solutions pour le ramassage scolaire". Une solution alternative qui n'a pas convaincu la Métropole Rouen Normandie, où S'cool bus est resté en phase de test pendant longtemps. "Avec la Métropole, il n'y a pas vraiment eu de discussions pour que le ramassage scolaire se concrétise. Par contre, nous discutons toujours d'autres projets, notamment autour du tourisme", confie Vincent Guézou.

La porte n'est donc pas totalement close. Mais les trois jeunes entrepreneurs se concentrent pour le moment sur leur nouvelle aventure. Chaque jour, chacun effectue sa tournée de ramassage scolaire d'environ quatre kilomètres et un roulement est déjà mis en place pour les 70 élèves inscrits pour la petite trentaine de places disponibles.

La suite? Des accompagnements à la piscine, si l'Éducation nationale accède au souhait du directeur de l'école. Et en cas de nouvelle tournée, à Louviers ou ailleurs, le matériel est prêt et des chauffeurs sont déjà formés.

