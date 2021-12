Caen. Une brigade d'intervention SOS Rue mise en place à Caen

Propreté, espaces verts, voirie, la brigade d'intervention rapide mise en place par la Ville de Caen (Calvados) dès mercredi 11 janvier 2017 sera sur plusieurs fronts.

Née d'une demande des habitants

Nommée SOS Rue - Propreté, voirie, espaces verts, la brigade sera chargée de répondre au plus vite aux demandes des habitants qui constatent des dysfonctionnements sur le domaine public. Par exemple: effacer des tags injurieux, ramasser des dépôts illicites de déchets ou reboucher des nids-de-poule sur la chaussée. " Plus on agit vite, mieux c'est et le coût pour la communauté sera moindre", a rappelé Patrick Jeannenez, maire-adjoint chargé de la qualité du cadre de vie.

Les incivilités urbaines coûtent à la Ville de Caen près d'un million d'euros par an.

Cette initiative est la deuxième phase de la campagne, lancée par la ville de Caen en octobre 2016, pour lutter contre les incivilités.

La brigade sera joignable dès mercredi 11 janvier au 02.31.75.14.14, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h00.

