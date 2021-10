chantiers dans le centre-ville de L'Aigle : les commerçants inquiets...

Transparence républicaine à L?Aigle, avec la réunion publique animée par le maire, ce mardi soir salle Michaux, sur l?explication des finances locales à la population. Avec en trame de fond : la grogne des commerçants...

Le chantier de restructuration du centre-ville les inquiète ? ainsi que le développement de grandes surfaces.

Une prise de position incompréhensible pour le maire de l?Aigle, Thierry Pinot, qui a confirmé à Normandie FM que les commerçants avaient bien participé à une douzaine de réunions sur la restructuration du centre ville : leurs demandes ont été prises en compte et l?architecte présentera son projet d?aménagement dans les 1ers jours du mois de mai : il maintient les platanes, le marché au poisson, les sens de circulation ? le tout dans l?enveloppe budgétaire prévue.

Quant à l?installation de Bricomarché à la place de l?actuel Hall du Gru : il s?agit pour le maire de rééquilibrer l?appareil commercial aiglon, actuellement dominé par le centre Leclerc. ?et le hall du Gru sera reconstruit, 2 fois plus grand, sur le site de l?actuel « marché aux bestiaux » ? marché qui ne fonctionne plus.

