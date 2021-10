Un an à la tête de la région Basse Normandie, son président, Laurent Beauvais dresse un premier bilan et explique sa stratégie pour les 3 années à venir

Les élus de la majorité de gauche, dressaient mardi, le bilan d?un an de mandat à la tête de la région Basse Normandie . Le président Laurent Beauvais, entouré des responsables des groupes PS /PC/ Ecolo et radicaux, est revenu sur les gros investissements, sur les importantes décisions régionales ?

Mais il a aussi expliqué sa stratégie pour les 3 prochaines années de son mandat ? jusqu?en 2014. Laurent Beauvais souhaite que la région travaille davantage avec les 3 départements bas-normands ? Par exemple, pour plus d?efficacité, il souhaite une fusion des agences de développement économique ?

Laurent Beauvais veut aussi fédérer sur le développement numérique, l?insertion des demandeurs d?emploi, le covoiturage, ? pour mieux préparer l?avenir, à court, moyen, et long terme avec le projet de TGV Normand, dont il sera question jeudi, au Havre avec la visite de Nicolas Sarkozy...



?et le Conseil Régional se réunira en session plénière : jeudi et vendredi : seront débattus, le « plan stratégique régional à l?horizon 2020», l?aide « fourrage » aux agriculteurs, et les investissements dans les lycées.

