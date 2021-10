Après quelques nuages en début de journée et 3 gouttes... le soleil se réinstalle... Temps estival, jusqu'à 23 / 25°

Météo France relevait ce vendredi matin... 5°2 à Flers, 6°5 à L?Aigle et Argentan, 8°5 à Alençon, 12°4 à Mortagne.



Le temps, incertain en ces premières heures de la matinée, reprend vite une allure estivale avec un soleil dominant et des températures en hausse, proches des records de 2005 et 2007, 23 à 25 degrés ....



Pour ce week-end Pascal... le beau temps estival va se poursuivre? soleil ciel bleu? un bémol, samedi après midi, avec des nuages un peu plus nombreux? et un très faible risque de quelques gouttes de pluie?

Les T° évolueront entre 12 et 23°

