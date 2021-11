Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen continuent sur leur lancée

C'est encore une victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), la quatrième toute compétition confondue. Ils s'imposent au final face aux Aigles de Nice sur le score de 4-1 vendredi 6 janvier 2017 pour le compte de la 30ème journée de la Saoxprint Ligue Magnus.

Si le premier tiers est dominé par les Rouennais, le score au buzzer de cette première partie est toujours nul et vierge 0-0.

Rouen brise Nice

Au retour de la première intermission, les joueurs de Fabrice Lhenry brisent la défense de Nice. Il faut attendre 1'43 pour voir Adam Miller servir parfaitement Sacha Treille plein axe et à mi-distance qui ajuste parfaitement le portier Niçois pour le 1-0.

Une avance que les Jaunes et Noirs vont accentuer tout au long de ce 2ème tiers avec le 2ème but qui est l'oeuvre de François-Pierre Guenette qui d'un lancer précis entre les jambes offre le 2-0 aux supporters. Un slap à la bleue puissant d'Olivier Dame-Malka et un rebond pris par Mark Matheson seront les 3ème et 4ème but de ce 2ème tiers.

Avec cette avance confortable avant d'aborder l'ultime tiers, les Normands gèrent les vingt dernières minutes mais encaissent finalement un but après seize minutes de jeu par Matej Hamrak en supériorité numérique 4-1.

Grâce à ce nouveau bon résultat, les Dragons de Rouen remontent à la 4ème place du classement toujours à trois points du leader Lyon.

Prochain match pour les Dragons dès ce dimanche 8 janvier 2017 face à Dijon à Besançon.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: victoire des Dragons de Rouen face au Gamyo d'Epinal

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent contre le Gamyo d'Epinal

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen remportent le choc des extrêmes face à Chamonix/Morzine

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey : le premier derby Rouen - Amiens pour les Dragons