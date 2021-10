Nicolas Sarkozy rendra hommage aux victimes françaises décédée, dont 2 bas normandes, lors de l'attentat de Marrakech jeudi dernier

Nicolas Sarkozy rendra hommage demain soir à 18h, sur l?aéroport d?Orly, aux victimes de l?attentat de Marrakech, dont les corps seront rapatriés sur le sol français.... Le président de la République, accompagné du ministre des Affaires Etrangères, Alain Juppé et le ministre de l?Intérieur, Claude Géant s?entretiendra à huis clos, avec les familles des victimes au terme de la cérémonie....dont celle de Marie Christine Bohin, une alençonnaise de 61 ans... sa nièce, Salomé Girard, domiciliée à Bayeux, est décédée vendredi soir des suites de ses blessures ...



Nicolas Sarkozy s? exprimera à cette occasion sur la lutte contre le terrorisme et la mort d'Oussama ben Laden?



Et la préfecture de l?Orne et la mairie d?Alençon préparent une cérémonie en hommage à Marie Christine Bohin, qui sera célébrée à Alençon probablement d?ici à la fin de cette semaine....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire