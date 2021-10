Foot, ligue 2, Le Mans corrigé 3 à 0 par le leader Evian-Thonon. Le Mans FC est 5ème... Christophe Ferron l'entaineur de l' US Alençon, Cfa 2, débarqué de son poste.... Basket Pro A, le Msb reçoit Roa

Foot, lundi soir, en clôture de la 33ème journée de Ligue 2, Le Mans est allé se faire battre 3 à 0 par le leadeur Evian ?Thonon, qui fait un pas supplémentaire vers la Ligue 1... Le Mans reste 5ème et peut encore espérer accrocher une place sur le podium.



Pendant ce temps là, lors d?un comité directeur, Christian Lair le président de l?USAalençon a débarqué son entraineur, Christophe Ferron... une décision après les mauvais résultats du club qui ne possède qu?un point d?avance sur le premier reléguable de Cfa 2... Le groupe n?a plus gagné depuis le 19 mars et devra lutter pour ne pas descendre en DH....

Christophe Ferron, était le coach des alençonnais depuis 3 ans, il ne sera donc pas sur le banc des entraineurs samedi soir, pour la finale de coupe de Basse Normandie, à d?Ornano à Caen, face à Orbec, en levé de rideau de la rencontre de Ligue 1, entre Caen et Lens.





Basket : 29ème journée de Pro A :

Le Mans reçoit Roanne, ce mardi soir à 20h, à Antarès.

Les Manceaux peuvent profiter de ce dernier match à domicile de la saison régulière pour s?imposer ? et par là-même, se qualifier pour les play-offs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire