Le projet "Peer2SIM" développé par Orange Labs de Caen (Calvados) tente de répondre à la nécessité croissante de sécuriser les échanges d'informations entre les objets connectés. En effet, dans une société mondiale hyperconnectée - 25 milliards d'objets seront bientôt connectés dans le monde en 2020 - les failles de sécurité et les attaques sur les objets connectés apparaissent comme une menace chaque jour un peu plus concrète. Une menace à laquelle le projet "Peer2SIM" tente de répondre en mettant en avant un fonctionnement plus sûr grâce aux cartes SIM.

Application toujours en projet

"C'est un exemple concret dans lequel nous avons pris 3 objets connectés: une voiture, un smartphone et une place de parking connectée. Grâce à un serveur (cloud) et via cette solution, tous ces objets vont pouvoir communiquer, indique Marc Maouche, Délégué Régional Normandie. Lorsque l'utilisateur approchera son smartphone de sa voiture, ou lorsque la voiture arrivera auprès de la place de stationnement, ces objets communiqueront de façon totalement sécurisée et chiffrée, afin de permettre l'ouverture de la voiture ou de la borne."

L'innovation réside dans la possibilité que donne "Peer2SIM" aux objets de "dialoguer" entre eux de manière sécurisée et autonome. L'application, en projet, est attendue pour bientôt…

