3 conseillers généraux de la majorité départementale de l'Orne candidats aux élections sénatoriales

Normandie FM vous révèle ce qui va se passer pour les prochaines élections sénatoriales en septembre prochain dans l?Orne :



2 postes sont à pourvoir :

-celui de la centriste Nathalie Goulet, qui compte bien se succéder à elle-même.

-et celui laissé vacant par Alain Lambert ? pour lequel le député UMP Jean-Claude Lenoir s?est déjà déclaré candidat.

Mais il y a foule d?autres candidats, parmi les conseillers généraux qui rêvent d?aller siéger au Palais du Luxembourg !

2 qui s?étaient déclarés, viennent de jeter l?éponge : il s?agit de Jean-Pierre Gérondeau, et de Guy Romain.



En revanche :

-Christophe de Ballore, du Mêle sur Sarthe,

-Antoine Perrault, de Pervenchère,

-et Gilles de Courson, du Theil sur Huisne, sont « candidats à la candidature ».

Les conseillers généraux de la majorité départementale se réuniront le 16 mai prochain : « leur candidat » sera désigné lors de ce conclave ?

Pour la seule droite, ils seront alors : encore 3 en course, pour seulement 2 fauteuils.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire