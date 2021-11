Normandie : elle agresse des passants avec son serpent

Dans le centre-ville de Vire (Calvados), une jeune femme de 19 ans est bien connue pour avoir l'habitude de se promener avec son serpent.

Le mercredi 16 décembre 2015, celle-ci aborde une personne assise sur un banc, à la gare routière. Elle approche son serpent du visage de la dame. Celle-ci prend peur, alors la prévenue lance l'animal sur elle. À la barre, elle dira : "j'ai voulu lancer le serpent dans sa tronche ! De toute façon, il n'a plus de crochets !" Elle ajoute l'avoir acquis sur internet grâce au "Bon Coin".

Personnalité asociale

Le lundi 2 mai 2016, toujours à la gare routière de Vire, une dame lui demande de bien vouloir attacher ses deux gros chiens qui lui font peur. En guise de réponse, elle reçoit une balayette, tombe au sol et est rouée de coups de pied à la tête. Transportée à l'hôpital sans connaissance, elle s'en tire avec cinq jours d'incapacité de travail. Commentaire de la prévenue : "Elle n'avait pas à me parler comme ça !"

La jeune femme a été jugée pour ces faits devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mercredi 4 janvier 2017. L'expertise psychiatrique dépeint des troubles du caractère chez une personnalité asociale, réfractaire à toute autorité. Ce qui fait dire à la procureure : "Je n'ai encore jamais rencontré personne dans son genre. Des réactions épidermiques avec une forme de fierté. Elle revendique la violence comme un mode de dialogue." Trois mois de prison avec sursis sont requis ainsi que des soins.

Extrême fragilité

L'avocate de la défense parle de l'extrême fragilité de sa cliente et de son immaturité. "Elle joue avec son serpent sans vouloir effrayer". Elle plaide que la jeune femme a la volonté de s'insérer, de dépasser son impulsivité. La décision de la cour est de trois mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, d'une obligation de soins, psychologiques ou psychiatriques, à déterminer. Il lui est interdit de fréquenter la gare routière de Vire et de posséder un serpent durant 3 ans. En outre, elle est condamnée à verser à la victime des coups 100 euros de dommages et intérêts et 300 euros avec sursis.

