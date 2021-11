Caen. Une nouvelle directrice pour l'Agence Régionale de Santé en Normandie

Le 4 janvier 2017, le Conseil des Ministres a nommé Christine Gardel directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Normandie basée à Caen (Calvados). La nouvelle directrice prendra ses fonctions le 1er février 2017.

Au ministère depuis 2 ans

Christine Gardel était depuis février 2015, conseillère au cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Cette médecin de formation a fait une partie de sa carrière de 1991 à 2005 en qualité de praticien conseil du régime général de l'Assurance maladie et a dirigé plusieurs échelons locaux du service médical.

Entre 2005 et fin 2011 elle occupe au sein de la Haute Autorité en Santé les postes de chef de projet puis chef du service "indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins". Elle intègre fin 2011, elle intègre le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé au sein de la direction générale de l'offre de soins, en tant qu'adjointe du sous-directeur des ressources humaines.

Elle succèdera ce 1er février à Monique Ricomes, nommée Directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France depuis le 1er décembre 2016.

