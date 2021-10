L'essentiel du sport régional du week-end du 8 mai

Football :

Finale de la coupe de Basse-Normandie Sénior :

Alençon face à Orbec, samedi à 15h45, au stade d?Ornano, à Caen.



Même endroit, un peu plus tard:

34ème journée de Ligue 1

Caen, désormais 15ème, après sa très belle victoire (4/0 le week-end dernier à Nice), reçoit le racing Club de Lens, avant dernier du championnat,.

Coup d?envoi samedi à 19h.



Ligue 2

Vendredi à 20h :

Le Mans FC, désormais 5ème, reçoit Tours, qui est 5 points derrière.

Déplacement de Laval à Istres. Les mayennais Anthony Losilla et Anthony Gonçalvès sont suspendus pour ce déplacement.



Rugby

32ème de finale du championnat de France :

L?Aigle doit réussir l?impossible : remonter les 28 points d?avance pris le week-end dernier, au match aller par Issoudun: les ornais se sont fait dominer : 43 à 15 !



Week-end de la randonnees et des sports en Suisse Normande ? plus de 10.000 personnes attendues !

Avec rando aventure avec Vtt, canoë, trail, course d?orientation, run & bike, tir à l?arc, descente en rappel :

? et avec 2 ? raids? :

-sur un parcours de 43km avec 1300m de dénivelé ?

-ou sur 76km, avec 2300m de dénivelé !



Moto: l?enduro moto de Gacé, dimanche, avec 380 pilotes attendus.

Départ sur la place de la mairie à Gacé/ Premiers départs à 9h ?

...dernières arrivées vers 17h, avec 2 « spéciales » chronométrés : une à Omméel et une autre à Ménil-Hubert-en-Exmes.

Le circuit fait environ 90 kms.



Rallycross: la seconde manche du championnat de France est disputée ce week-end sur le circuit de Faleyras, en Gironde.

La prochaine manche, ce sera les 21 & 22 mai, sur le circuit d?Essay Orne.



Basket

L?ultime journée du championnat de Pro A, ce sera mardi prochain :

Le Mans iraau havre.

