Les obsèques de Marie-Christine Bohin

L?église de Montsort, pleine de près d?un millier de personnes.



Pascal et Clément: son mari et son fils.



2 belles s?urs, une nièce, un beau frère ont pris la parole au début de la cérémonie:

en souvenir de « Kiki » : sa vie, les barbecues entre copains, la famille, les soins aux malades mentaux?



Ses collègues du CPO sont là, très nombreux, chacun une rose à la main : « tout le monde vous dira du bien de Marie-Christine, tellement elle était appréciée », me dira un de ses anciens collègues?

Et puis il y a les officiels : le secrétaire général de la préfecture représente l?Etat ? et le maire d?Alençon, dans son hommage : condamne le terrorisme aveugle qui a frappé au hasard?



?et dès 9h30, une centaine de personnels de la Communauté Urbaine d?Alençon s?étaient réunis dans le hall de l?hôtel de ville, pour respecter 1mn de silence.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire