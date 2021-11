Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 janvier

MANCHE

Jusqu'au 14 février, participez à une randonnée nature sportive de découverte de l’environnement et de l'histoire dans le Nord Cotentin. Rendez-vous sur le parking restaurant Auberge des grottes à Jobourg. Thème de la sortie : « Sur les traces des contrebandiers » Revivez ces instants du XVIIeme au XIXeme siècle où la Hague s’inscrit comme haut lieu de la contrebande. Les heures de départ se font en fonction de la marée.

La Médiathèque du Neubourg propose ce dimanche dès 10h30, une balade animée à travers la Russie pour le plaisirs des plus petits. Le Rossignol d’Alexander Tatarsky : Le sultan aime tant son oiseau qu’il fait tout pour le divertir. Mais cela suffira-t-il à rendre le rossignol heureux dans sa cage ?

Ce dimanche, l'association Brécey Rando organise leur première randonnée de l'année. Rendez-vous à partir de 14h, place de l'hôtel de Ville à Brécey. Vous partez pour un parcours d'environ 7-8 km. Pour plus d'infos contactez Alain au 06 47 55 40 48.

Pour éliminer les graisses accumulées durant les fêtes, participez au chantier bénévole à Bricqueville la Blouette ce dimanche sur le bras mort de la Soules au lieu-dit de la Sauvagère. Au programme : Débroussaillage, débitage de bois et extraction des rémanents. Le rendez-vous est donné à 10h sur le parking de la mairie. Pensez à vous

habiller chaudement, prenez vos bottes et votre pique-nique à partager.

Ce dimanche participez également à la Randonnée de la Sées. Organisée par les Randonneurs de la Sée. C'est un parcours de 8 km, niveau facile. Départ à 14h15 de la salle Théophile Personne, rue Maréchal Leclerc à Sourdeval.Galette des rois au retour. Participation demandée : 2€ par personne, c'est ouvert à tous !

Pensez à emmener vos enfants à l'étang Mayya route de Vire à Torigni sur Vire. Profitez des parcours au dessus de l'eau, au pied du château. Avec pont Népalais, poutre d'équilibre, échelle de cordes, pont en V, tyroliennes géantes. Et pour les amateurs de sensations fortes il y a du fun ball, une descente de 120m dans une bulle géante !

CALVADOS

Les Drakkars de Caen affrontent l'équipe de Tours pour le championnat de Division 1 de hockey sur glace ce samedi à partir de 20h30. Billetterie et renseignements sur : hockeyclubcaen.com. Rendez-vous à la Patinoire de Caen la Mer.

Dimanche, L'Association Rencard organise, en centre ville de Lisieux, un rassemblement de véhicules anciens : voitures bien sûr, mais aussi motos, véhicules publicitaires d'époque, véhicules utilitaires, caravaning "vintage". Venez nombreux échanger, admirer ces belles dames de 9h30 à 12h30 !

Dimanche, venez participer à cette sortie VTT proposée par le club Côte de Nacre Cyclo d'environ 30 kms et découvrez le territoire Terres de Nacre à vélo. Casque obligatoire. Rendez-vous dès 9h30 Place des Marronniers. Plus d'infos au 02 31 96 80 80.

La fête foraine de Lisieux continue jusqu'au 15 janvier. Venez nombreux vous divertir : Tapis volant, machines à sous, boomerangs, auto tamponneuses ou autres manèges... Passez un moment familial et invitez également les amateurs de sensations fortes. Plus d'infos sur ville-lisieux.fr.

Jusqu'au 26 février le Viaduc de la Souleuvre vous ouvre ses portes pour tester l'une des activités à sensation avec l'équipe d'Aj Hackett Normandie. Tous les samedis après-midi de 13h30 à 16h30 faites votre Saut à l’élastique, la Tyrolienne ou encore le Saut pendulaire. Retrouvez toutes les infos et résas sur viaducdelasouleuvre.com.

ORNE

Le Tinchebray Cyclo organise sa tradtionnelle rando VTT de début d'année à Montsecret entre Vire et Flers dans l'Orne. Une rando VTT pour se décrasser après le réveillon et pour faire une bonne action en faveur du téléthon. C'est dimanche à partir de 8h30 à Montsecret.

La Communauté de Communes du Val d'Orne organise un concert PIERRE ET LE LOUP "Pierre au Québec" à la salle Jean Féron ce dimanche à 15h00. Réservation à l'Office de Tourisme du Pays de Putanges au 02 33 35 86 57, comptez 10 euros et c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Jusqu'au 30 janvier, les paysagistes Servane Hibon-Marty et Cédric Paumier accompagnés par le plasticien François Penaud conçoivent un jardin paysager pour le centre hospitalier de L'Aigle dont les composants seront des installations éphémères de Land Art, un espace pique-nique pour tous, la mise en beauté de l'espace détente extérieur du rez-de-chaussée du Pavillon Foisy.

Cet hiver emmenez vos enfants au centre aquatique Cap'Orne à l'Aigle. Sur place ce sont 4 espaces nautiques pour tous les âges, dont un bassin extérieur chauffé. Retrouvez des bassins sportifs et ludiques avec l'un des plus grands toboggans d'Europe, jacuzzi, hammam, sauna et salle de musculation. Plus d'infos sur paysdelaigle.com

Rendez-vous toute l'année à Aunays les bois pour profiter du club Ouest Karting avec 6 karts Funkid pour les 7-10 ans et 18 karts RT8 270cc dès 11 ans. Stages de pilotage d'une demi-journée pendant les vacances et on peut aussi y fêter son anniversaire.