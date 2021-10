Georges Tron, secrétaire d'Etat à la fonction publique à Alençon lundi prochain, avant la venue en fin de semaine prochaine de François Hollande à Flers

Georges Tron sera dans l'Orne : lundi prochain. Le secrétaire d'Etat à la Fonction publique vient rencontrer les militants et sympathisants UMP.



Et puis, François Hollande, à Flers, en fin de semaine prochaine... le député, président du conseil général de Corrèze, et candidat aux primaires socialistes pour la présidentielle de 2012, participera à un colloque, intitulé « l?homme au c?ur du territoire », qui se déroulera les 20 et 21 mai....

