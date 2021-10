4 blessés graves, dont deux enfants, dans un accident impliquant 3 véhicules à Céton sur la RD 923

un accident a fait 4 blessés graves, dont un, a été héliporté vers le Chu de Caen .... Un camion a percuté par l?arrière, un véhicule utilitaire à un arrêt au lieu dit, « les justières » au niveau de Céton ce mercredi en milieu de matinée.... Une voiture circulant sur la RD 923 est venue percuter de plein fouet l?utilitaire ... les deux conductrices ont été blessées, une femme de 50 ans, une mère de famille, âgée de 39 ans, et ses deux enfants âgés de 7 et 2 ans .... Le chauffeur du camion, 36 ans, est indemne... la circulation a été coupée et déviée pendant plus de deux heures....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire