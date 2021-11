L'annonce vendredi dernier 30 décembre 2016, que la sous-préfecture d'Argentan (Orne) n'accueillerait plus le public à partir de ce lundi 2 janvier 2017, n'en finit pas de susciter de vives réactions.

Les usagers doivent désormais aller jusqu'à la préfecture de l'Orne, à Alençon. Les communes, autres collectivités, et associations sont toujours accueillies en sous-préfecture d'Argentan, mais seulement sur rendez-vous.

Les élus comptent comme quantité négligeable…

Après les réactions indignées des socialistes Pierre Pavis et Laurent Beauvais, maire d'Argentan et président de la communauté de communes, la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet pousse son premier coup de gueule de cette année 2017: " Ce type de mesure en catimini ne va pas améliorer l'ambiance déjà très lourde de défiance entre l'État et les usagers des services publics ou de ce qu'il en reste… c'est lamentable! ", réagit-elle:

Argentan. Sous-préfecture d'Argentan: la sénatrice Nathalie Goulet dénonce le retrait de l'État sans concertation Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Fermeture au public de la sous-préfecture d'Argentan : "une décision prise en catimini"