Télétravail: l'Orne en exemple pour Georges Tron

18 salariés, sur les 1500 du Conseil Général de l?Orne : télétravaillent depuis 1 an, à raison d?une seule journée par semaine.

« On est plus tranquille chez nous, ça donne une meilleure qualité à notre travail », ont-ils tous soulignés.



Georges Tron a rencontré 6 d?entre eux ? et s?est entretenu avec un septième : par télétransmission.



Une réflexion en cours doit aboutir en juin, au niveau national, et des discussions s?ouvrir dans quelques semaines avec les organisations syndicales de fonctionnaires, pour augmenter le nombre de télétravailleurs dans les fonctions publiques.



Georges Tron veut beaucoup de souplesse dans cette évolution de l?administration.

