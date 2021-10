Après les nuages du matin, le soleil fait son retour... T° de 7 à 21°

Météo France relevait ce vendredi matin, 7° à Flers, 8°8 à Argentan et à Mortagne au perche, 9° à L?Aigle, 10° à Alençon....



Des nuages élevés, doublés de nuages plus bas, survolent en ce moment nos régions.....Ce matin le soleil peine à se montrer :

Cet après-midi, le voile d'altitude s'éloignant, le temps devient plus lumineux.

Les températures, en petite baisse, atteignent 18 à 20 degrés, mais c'est toujours plus chaud que la normale.



La tendance de notre week-end ?



Du beau temps....samedi, soleil et quelques nuages élevés.... dimanche, après une matinée plutôt nuageuse, le soleil s?imposera de nouveau... toujours pas de pluies et des températures agréables... de 7 à 25°

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire