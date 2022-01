L'essentiel du sport régional du week-end du 5 décembre

Agenda sportif sous réserve de modifications de dernière minute, liées aux conditions climatiques.

La Ligue de Basse-Normandie de football reporte toutes ses compétitions.

Même décision du District de football du Calvados.



En Football :

16ème journée de Ligue 1

Déplacement du SM Caen, 1er relégable : à Toulouse.

Coup d?envoi samedi à 19h.



17ème journée de Ligue 2

Le match prévu vendredi à 20h : entre Evian et Laval, est reporté : 40cm de neige sur le terrain; match prévu au stade du Parc des sports d?Annecy.

Le Mans FC reçoit Troyes, dans le vieux stade Léon Bollée ; attention : c?est lundi à 20h30.



Léon Bollée qui vit ses dernières heures de championnat. Mais avant qu?il ne laisse définitivement sa place au MMArena, LEMANS FC souhaite lui rendre hommage Ainsi, à l?occasion de ce match contre l?ESTAC de Troyes, LEMANS FC a lancé une offre promotionnelle « Adieu Bollée », une formule qui permet aux spectateurs ? pour 1 place achetée, de bénéficier:

- soit de la même place pour la rencontre LEMANS / Vannes OC du mardi 21 décembre.

- soit d?un produit Muc 72 de la même valeur que celle de la place achetée

A noter que de nombreuses animations surprises viendront également enchanter le stade sur ces 2 soirs riches émotions?



Cfa2 samedi 18h à Jacques Fould :

La rencontre Alençon / Inzinzac est reportée.



Basket

ProA

Déplacement du Mans à Hyères Toulon. Coup d?envoi samedi à 20h.



Nationale3

Déplacement de Lisieux à Rennes



Prénationale

Alençon reçoit Bayeux



Rugby

Federale 3

La rencontre L?Aigle /Nogent le Rotrou est reportée



A l?abri de la neige:

La Pétanque alençonnaise organise ce week-end la 37ème édition des ?2 jours d?Alençon de Pétanque?, avec :

512 équipes samedi, soir 1536 joueurs : de 13h30 jusqu?au lendemain matin.

350 équipes et plus de 700 joueurs le dimanche

Le dimanche, c?est aussi un concours féminin avec environ 200 participantes !

Entrée gratuite pour le public pendant toute la compétition.

