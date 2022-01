Neige, verglas ... Vos conditions de ciruclation dans la région ce jeudi midi

Vos conditions de circualtion... délicates, mais ça roule sur l?ensemble du reseau principal ornais....



Des difficultés sont signalées ponctuellement sur la RD 958 entre Argentan et Falaise... on roule aussi au pas, sur la RD 926 entre Argentan et le Bourg St-Léonard...... toute la partie Nord de l?Orne est plus particulièrement touchée par des phénomènes glissants dû à la neige et au verglas .....



Au volant pas de conduite brusque et le respect des règles de distance évite les accidents et sortie de route....



3 accidents matériels recensés dans l?Orne ce matin.... un automobiliste est allé percuter un poteau électrique.... à St-Martin l?Aiguillon près de Carrouges...

Et deux sorties de routes sur l? A 88... Accidents sans gravité ... de la tôle froissée seulement





Seul le réseau secondaire dans les campagnes est délicat, voir périlleux.....



Les poids lourds sont interdits à la circulation sur la RN 13 et sur l? A 84 ....



Quelques 150 camion sont d?ailleurs sont stockés ce midi, sur une voie de circulation .....Au nord ouest de Caen, à bretteville l?orgueuilleuse, sur la RN 13 ....



ces conditions climatiques provoquent des annulation....



sport, la ligue de foot de basse normandie reporte toutes les compétitions prévues ce week-end.. report aussi des rencontres de district du calvados ....



à Argentant, la conférence sur le thème du handicap et du dépassement de soi qui devait se dérouler ce soir, au quai des arts, en présence de Régina Ubanatu et d?Emeric Martin est annulée et reportée à une date ultérieure.

