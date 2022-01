Foot, ligue 1, Caen s'enfonce avant-dernier après sa défaite 1 à 0 face à Toulouse... Ligue 2, le Mans affronte ce soir Troyes.... Basket, Pro A, le MSB bat Hyères-Toulon 76 à 71... Prénationale, Alen

Football: Et de 6 !

Caen a encaissé sa 6ème défaite consécutive pour la 16ème journée du championnat de ligue 1?..les Malherbistes se sont inclinés 1 à 0 face à Toulouse?..

Les bas-normands plongent? ils pointent maintenant avant dernier?..



17ème journée de Ligue 2

Le Mans reçoit Troyes, ce soir, et il suffira d?un nul pour les manceaux pour s?installer en tête du championnat.... coup d?envoi de la rencontre, à 20h30 !



Francis Smérécki, sélectionneur et entraineur national de l?équipe de France des moins de 20 ans, et vainqueur du championnat d?Europe des moins de 19 ans en juillet dernier, participera ce soir à l?assemblée générale des éducateurs de football du Calvados.



Basket?..ProA

Le Mans bat Hyères Toulon, 76 à 71? le Msb met fin à une série de 5 défaites consécutives et remontent à la 12ème place?.



Nationale3

Lisieux s?incline 78 à 112 face à Rennes? les lexoviens sont 4ème au classement?.



Prénationale. Alençon s?impose contre le leadeur , Bayeux 53 à 52?. Alençon s?installe second à deux points de Bayeux ?.

