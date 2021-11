L'Agenda en Normandie : lundi 2 janvier

MANCHE

Demain soir rendez-vous au théâtre à l'Italienne de Cherbourg pour découvrir l'ensemble Alla Fransesca. Trois chanteuses, une vièle à archet, une harpe médiévale et des percussions pour un voyage dans l'univers de la poésie et de la musique médiévale. Plus d'infos sur trident-scenenationale.com.

Vendredi participez à la Marche des Rois Mages aux lampions qui conduira les marcheurs à l'église de Saint Pierre du Tronchet. Départ à 18h30 de l'office de tourisme de Villedieu Intercom, place des Costils à Villedieu-les-Poêles. Parcours de 3 à 7 km avec vin chaud et galettes des rois à l'église.

CALVADOS

La fête foraine de Lisieux continue jusqu'au 15 janvier. Venez nombreux vous divertir : Tapis volant, machines à sous, boomerangs, auto tamponneuses ou autres manèges... Passez un moment familial et invitez également les amateurs de sensations fortes. Plus d'infos sur ville-lisieux.fr.

Jusqu'au 26 février le Viaduc de la Souleuvre vous ouvre ses portes pour tester l'une des activités à sensation avec l'équipe d'Aj Hackett Normandie. Tous les samedis après-midi de 13h30 à 16h30 faites votre Saut à l’élastique, la Tyrolienne ou encore le Saut pendulaire. Retrouvez toutes les infos et résas sur viaducdelasouleuvre.com.

ORNE

Du cinéma ce jeudi dès 20h30 à la salle Marcel Robine à Athis Val de Rouvre. Assistez à la projection du film la fille de Brest d'Emmanuelle Bercot avec Benoit Magimel au casting. Une histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon, ou une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

Jeudi et vendredi soir, rendez-vous au forum de Flers pour assister au spectacle Bigre ou Pierre Guillois, Jonathan Pinto-Rocha et Agathe L’Huillier dessinent une fresque citadine à l’humour burlesque et aux trouvailles inouïes ! Les objets volent, les corps valdinguent. Tout l’étage est chahuté par les incendies, fuites, tempêtes et autres sinistres délirants! Infos et résa sur scenenationale61.com.