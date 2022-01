Des perturbations sur le réseau CapOrne

Mardi 7 et mercredi 8 décembre :

Compte tenu des conditions météorologiques annoncées pour ce soir et demain matin, (chutes de neige éparses), il est possible que certains services de transport scolaire ne soient pas effectués dans l'Orne.

Le mauvais temps ne présentant pas partout les mêmes risques, il n?est pas possible de prendre des dispositions générales. Aussi il appartiendra aux transporteurs, en liaison avec leurs conducteurs, d?évaluer localement la situation et de déterminer si les services sont réalisables dans des conditions de sécurité acceptables.

Plus d'infos sur www.orne.fr

