Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, quatre individus pris en flagrant délit de vol à l'escalade

Le magasin Métro de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) a subi une tentative de vol, mercredi 21 décembre 2016 dans la soirée. Il est plus de 22h lorsque le veilleur repère quatre individus munis de lampes frontales qui escaladent l'enceinte du magasin.

Alertée, la brigade anticriminalité (BAC) arrive sur les lieux et aperçoit un véhicule de type Mégane dissimulé dans des buissons. La patrouille patiente. Deux hommes apparaissent chargés de deux sacs cabas, qu'ils chargent dans la voiture. Quelques instants plus tard, deux autres individus les rejoignent, eux aussi avec deux sacs cabas.

Des aliments destinés à la destruction

Tous prennent place dans le véhicule et s'apprêtent à repartir, tous feux éteints, lorsque la BAC intervient. Les quatre hommes, âgés de 28 à 49 ans et résidents tous en Normandie, reconnaissent avoir escaladé l'enceinte et avoir rempli quatre sacs cabas de denrées alimentaires.

Les aliments étaient tous dans des bennes à l'extérieur et destinés à la destruction. Il n'y a donc pas eu d'effraction mais le magasin a décidé de porter plainte pour "vol à l'escalade" sur son terrain. Les quatre individus ont été placés en garde à vue.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : ils dérobent téléphone portable, scooter, et tentent un home-jacking dans la même journée