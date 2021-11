Mondeville. Basket : Mondeville chute à Villeneuve d'Ascq

Battre Villeneuve d'Ascq (Nord) deux fois en ligue féminine cette saison après la victoire lors de l'Open (67-63, le 2 octobre 2016), voilà l'exploit dont rêvait les Mondevillaises (Calvados) en cette 12e journée mercredi 21 décembre 2016. La barre était finalement trop haute pour l'USOM qui s'incline 71-57 au Palacium de Villeneuve. Conquérantes en début de partie, remportant le premier quart (20-22), Mondeville a progressivement cédé, concédant les trois suivants (18-14, 14-10, 19-11).

Un adversaire trop imposant pour Mondeville

Le coach Romain L'Hermitte décrivait dans la semaine Villeneuve d'Ascq comme "le meilleur effectif de LFB, capable de battre n'importe qui, mais aussi de lâcher des points par manque d'intensité." Mondeville a donc subi le premier scénario ce mercredi. La meneuse de l'USO, Lisa Berkani en témoigne : "Elles nous ont beaucoup fatigué, on leur a laissé trop de rebonds offensifs qui nous ont coûté cher. On a subi la pression, on aurait dû plus attaquer le cercle."

Les joueuses vont pouvoir couper deux semaines et profiter des fêtes en famille. Retour de la LFB à la Halle Bérégovoy samedi 7 janvier 2017 avec la réception de Nice (Alpes-Maritimes).

