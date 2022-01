vos conditions de circulation dans l' Orne !

Conditions de circulation délicates sur le réseau principal ornais : le verglas est généralisé



Conditions de circulation difficiles sur le réseau secondaire, son traitement en cours par les saleuses du service des routes du conseil général



Brouillard dense sur le pays d?ouche et le perche avec des températures de -6° sur l?Aigle et Gacé



et prudence, on signale 2 chevaux en divagation sur D 958 Cne de Commeaux (Pierrefitte)



Par arrêté de la Préfecture de la Zone Ouest, la circulation est interdite aux poids lourds de plus de 7,5T sur la RN 12 entre Nonancourt dans l'Eure et la limite du département des Yvelines

