Fed Cup: Mary Pierce adjointe du capitaine Yannick Noah

"C'est un honneur et un privilège de représenter la France. Je suis très contente et j'ai hâte de commencer l'aventure avec toute l'équipe", a réagi celle qui a remporté deux fois le trophée (1997 et 2003) dans une interview publiée sur le site de la FFT.

A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Syrie: un millier de personnes évacuées d'Alep, vote à l'ONU

Les Cubains prêts pour une vague d'hommages à Fidel Castro

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Donald Trump se rapproche de la Maison Blanche