Vos hits préférés de la semaine

LP réussit à reprendre la tête du classement!

La meilleure progression de la semaine est pour Anne Sila et Matt Simons avec "How do I know" qui réussit à être 15ème après avoir gagné 11 places. La pire dégringolade est décernée à 2 personnes: Gnash et Soprano. En effet "I hate you I hate love you" et "En feu" perdent 8 places et sont respectivement 22ème et 33ème.

5) FRERO DELAVEGA Le coeur éléphant (+1)

4) MANS ZELMERLOW Should've gone home (Je ne suis qu'un homme) (+7)

3) SIA The greatest (-1)

2) TWENTY-ONE-PILOTS Heathens (+2)

1) LP Lost on you (+2)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.