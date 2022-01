Après un phénomène de pluies verglaçantes au levé du jour, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. T° maxi : 1 / 3° !

Météo France relevait ce matin -2°1 à Alençon, -1°5 à Argentan, 0°3 à Flers, 1°2 à L?Aigle, -1°8 à Mortagne.



De nombreux nuages bas circulent ce matin dans un air humide et froid. Ces nuages donnent ici ou là des petites chutes de flocons de neige, voire un peu de pluie verglaçante. Les régions qui s'étendent du Bocage au Pays d'Auge et au pays d?Ouche sont les plus concernées par ce risque. Il convient donc de rester très prudent sur les routes. Cet après midi, pas des précipitations, nous retrouverons quelques éclaircies dans un air plus froid et sec. Les températures restent basses, comprises entre 1 degré à L'Aigle et 3 degrés à Flers. Le petit vent de nord à nord-est renforce la sensation de froid.



Ce soir et cette nuit, Les éclaircies de la soirée feront place à des nuages de plus en plus présents en cours de nuit. Ces nuages apporteront des petites giboulées de neige notamment de la plaine d'Argentan aux régions du Bocage. La plus grande prudence reste encore de rigueur sur les routes qui restent gelées. Températures minimales voisines de -3 à -4 degrés en fin de nuit.

