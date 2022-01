Risque de pluies verglaçantes au cours de la nuit .... jeudi, des pluies sont annoncées avant le retour d'un nouvel épisode neigeux dans la nuit de jeudi à vendredi

Attention.... les nuages reviennent en force par le nord ce soir....



Ce temps très nuageux toute la nuit s'accompagnera de faibles précipitations intermittentes et éparses.



Elles risquent de se produire, sous forme de neige plutôt sur l'est de l?orne et sur les reliefs, ailleurs, sous forme de pluie ou de pluie neige mêlées.



Ces pluies tombant sur un sol gelé risquent de rendre les chaussées glissantes !



La plus grande prudence est donc recommandée si vous devez circuler sur les routes cette nuit et demain matin.......



Les températures baissent en début de nuit entre 0 et -1 degré avant de remonter en cours de nuit, redevenant légèrement positives au petit matin



Jeudi, pas de précipitation notable le matin avant l'arrivée d'une perturbation pluvieuse en provenance des Côtes de la Manche qui gagnera toute la région vers le milieu de journée.



Si quelques flocons peuvent se mêler aux premières précipitations de la mi-journée, c'est uniquement de la pluie qui est attendue durant une bonne partie de l'après-midi.



Dans les éclaircies qui suivront ces pluies, le refroidissement sera sensible et des giboulées de neige sont à craindre en première partie de nuit.



Le vent d'ouest à nord-ouest se renforce en devenant soutenu en soirée, soufflant jusqu'à 60 km/h. Températures maximales en hausse et voisines de 5 à 6 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire