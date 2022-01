vote du budget de la région Basse Normandie jeudi et vendredi au conseil régional

Les élus de la région voteront le budget 2011 de la Basse-Normandie, ce jeudi et vendredi ! Il se monte à 647 millions d'euros !

L?opposition régionale de droite dénonce un accroissement du budget de fonctionnement, et une diminution de l?investissement.

Mais l?exercice est délicat : limiter l?endettement, tout en ciblant des investissements structurants ? alors que la centralisation budgétaire parisienne fait que la région ne peut guère agir que ? sur les taxes « carte grises » ! et subir les dotations de l?Etat ? qui ne compensent pas les dépenses?

