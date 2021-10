Syrie: des bus entrent à Alep pour reprendre l'évacuation

"Les bus ont commencé à entrer dans les quartiers de Zabdiyé, Salaheddine, al-Machad et al-Ansari dans l'est d'Alep sous la supervision du Croissant-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour faire sortir ceux qui restent des terroristes et de leurs familles", a indiqué l'agence. Le régime syrien utilise le terme de "terroristes" pour désigner les rebelles.

